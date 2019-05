Wien (www.fondscheck.de) - Matthew Beesley, Head of Investments des Zürcher Fondsanbieters GAM, sieht sein Haus auch in schwierigen Zeiten auf Kurs, so die Experten von "FONDS professionell"."Wir haben viele Produkte mit einem enormen Potenzial. Egal ob in Nischen oder in etablierten Anlageklassen: Wir offerieren Lösungen, die sich klar vom Wettbewerb unterscheiden und die den Kunden echten Mehrwert bieten", habe er im Interview mit "FONDS professionell" gesagt, das in voller Länge in Ausgabe 2/2019 erschienen sei. "Darum hoffe und erwarte ich, dass sich unser verwaltetes Vermögen bald deutlich erholen wird." ...

