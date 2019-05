NEW YORK (Dow Jones)--Amazon hat einem Agenturbericht zufolge Interesse am Kauf des Prepaid-Anbieters Boost Mobile. Reuters berichtet unter Berufung auf informierte Personen, dass der US-Internetkonzern ein Auge auf die Sprint-Marke Boost geworfen habe. Amazon wäre vor allem an einem Deal interessiert, der die Nutzung des Mobilfunknetzes von T-Mobile US für mindestens sechs Jahre einschließe, sagte ein Informant. Interesse hätte Amazon aber auch am Kauf von Mobilfunkfrequenzen, die die beiden US-Mobilfunkunternehmen verkaufen könnten.

Amazon wollte sich zu den Informationen laut Reuters nicht äußern. Sprint und T-Mobile waren zunächst für einen Kommentar nicht zu erreichen.

Die US-Mobilfunktochter der Deutsche Telekom und Sprint haben Zugeständnisse angekündigt bzw. den Behörden bereits unterbreitet, um die Zustimmung für ihre Milliardenfusion zu erhalten. Die US-Telekomaufsicht FCC unterstützt die Übernahme von Sprint durch T-Mobile US, offen ist aber das Votum des US-Justizministeriums.

T-Mobile US und Sprint wollen in einem mehr als 26 Milliarden US-Dollar schweren reinen Aktientauschgeschäft zu den Platzhirschen Verizon und AT&T aufschließen.

