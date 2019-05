Bonn (ots) - Jair Bolsonaro ist der erste rechtspopulistische Präsident Brasiliens. Der "Tropen-Trump" - wie ihn seine Kritiker spöttisch nennen - stützt seine Macht vor allem auf das Militär. Ein Drittel seiner Regierungsmitglieder sind Angehörige der brasilianischen Streitkräfte. Die Gräueltaten der Militärdiktatur (1964-85) werden verharmlost, der Waffenhandel liberalisiert. Bolsonaros Mitstreiter, wie etwa Wilson Witzel, Gouverneur des Bundesstaates von Rio de Janeiro, rufen offen zu extralegalen Hinrichtungen auf.



Im phoenix plus "Brasilien unter Bolsonaro" gehen die phoenix-Korrespondenten Matthias Ebert und Klaus Weidmann der Frage nach, welche Auswirkungen die Präsidentschaft Bolsonaros auf Brasilien hat. Was erwartet die Bevölkerung von ihm? Wer stützt ihn? Ist der internationale Klimaschutz in Gefahr? Inwieweit beeinträchtigt die Präsidentschaft die deutsch-brasilianischen Wirtschaftsbeziehungen?



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de