Palma de Mallorca (pts012/31.05.2019/13:00) - Die neuen Early-Bird-Projekte von Expertiserocks sind gerade erst gestartet - und trotzdem schon extrem erfolgversprechend. Die Elite-Dropshipping-Stores laufen aktuell noch in der Testphase, versprechen jedoch Margen über 40 Prozent. Während damit die Gewinnmarge der fertigen Dropshipping-Shops relativ hoch ist, ist der Zeitaufwand vergleichsweise gering. Im Schnitt 21 Stunden pro Woche sind nötig, um einen der Early-Bird-Shops erfolgreich zu führen. Die Early-Bird-Shops sind von Dropshipping-Experten erstellte, fertige Webshops, die interessierte Käufer übernehmen können. Alle Informationen stehen dem Käufer dabei im Vorhinein zur Verfügung: der bisherige Gesamtumsatz, der durchschnittliche Gewinn pro Monat, potenzielle Bestandskunden, Social-Media-Follower sowie die durchschnittlichen Bestellungen pro Monat im jeweiligen Shop. Die aktuellen Early-Bird-Projekte sind in den folgenden Nischen gestartet: * Dirndl-Trachtenmode * Reizwäsche * Spieltürme & Trampoline * Kinder-Rutschertiere * Designerhandtaschen * Luxus-Herrenschuhe * Shisha & Wasserpfeife * Erotik-Vollsortiment * Hängematten & Hängesessel * Hörgeräte & Zubehör * Kuckucksuhren * Parfum & Kosmetik * Matratzen Jeder einzelne der Early-Bird-Shops beinhaltet eine individuelle Beratung direkt auf Palma de Mallorca von den Dropshipping-Experten von Expertiserocks. Die Experten verfügen über mehr als 13 Jahre Praxiswissen im Dropshipping und bieten seit Jahren Gesamtlösungen für den Online-Handel an. Mit dem persönlichen Mentoring stellen sie sicher, dass den angehenden Dropshippern einem reibungslosen und erfolgreichen Start in das Business nichts mehr im Wege steht. Da sich die Early-Bird-Projekte von Expertiserocks noch in der Anfangsphase befinden, haben Interessierte nun die einmalige Möglichkeit, sich telefonisch über die Projekte zu informieren und sich bei Interesse auf eine unverbindliche Interessentenliste setzen zu lassen. Damit sind sie die ersten, die kontaktiert werden, wenn ein passendes Projekt startklar ist. Interessierte können sich unter https://elite-dropshipping.rocks/portfolio/early-birds über die Early-Bird-Projekte von Expertiserocks informieren. (Ende) Aussender: Expertiserocks S.L. Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 152 07281521 E-Mail: jasmin@expertise.rocks Website: www.repu.rocks Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190531012

May 31, 2019 07:00 ET (11:00 GMT)