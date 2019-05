Black Pearl Digital AG: Gesellschaft gibt die erfolgreiche Durchführung der Hauptversammlung 2019 bekannt DGAP-News: Black Pearl Digital AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Black Pearl Digital AG: Gesellschaft gibt die erfolgreiche Durchführung der Hauptversammlung 2019 bekannt 31.05.2019 / 13:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 31.05.2019 - Heute fand in München unter Anwesenheit von 68,5% des Grundkapitals die ordentliche Hauptversammlung 2019 der Black Pearl Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34) statt. Neben der Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018, umfasste die Tagesordnung die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das abgelaufenen Geschäftsjahr 2018, die Neuwahl des Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr 2019 sowie die Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat. Alle Tagesordnungspunkte wurden von den anwesenden Aktionären mit großer Mehrheit angenommen. Über die Black Pearl Digital AG Die Black Pearl Digital AG ist eine Dienstleistungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf den zukunftsträchtigen Bereich digitaler Transformation in der Finanzdienstleistungsindustrie. Die Black Pearl Digital AG bietet neben einem breiten Spektrum an Beratungs- und IT-Dienstleistungen sowie selbstentwickelter Softwarelösungen im zukunftsträchtigen Umfeld für Distributed-Ledger-Technologie (DLT) bzw. Blockchain-Anwendungen auch Finanzierungs- und ICO/STO-Beratung, sowie Beteiligungskapital in den genannten Bereichen an. Die Aktien der Black Pearl Digital AG notieren im Primärmarkt des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf. 31.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Black Pearl Digital AG Dessauer Str. 6 80992 München Deutschland Telefon: +49 89 5108 5683 Fax: +49 89 5108 5684 E-Mail: ir@blackpearl.digital Internet: www.blackpearl.digital ISIN: DE000A2BPK34 WKN: A2BPK3 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt EQS News ID: 817947 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 817947 31.05.2019 ISIN DE000A2BPK34 AXC0159 2019-05-31/13:46