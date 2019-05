Cannabis ist in den USA auf Bundesebene noch immer illegal, egal ob man nur anbaut oder konsumiert. Den jeweiligen Staaten steht es jedoch frei, vom Bundesrecht abzuweichen, da Drogenvergehen ihrer Gesetzgebung unterliegen. In einigen Staaten kann Cannabis bereits legal in allen Variationen konsumiert werden. Vorreiter war Colorado im Jahr 2012. Weitere Staaten folgten dem Beispiel. Seit gut einem Jahr ist Cannabis beispielsweise auch in Kalifornien als Genussmittel erlaubt. Inzwischen ist hier ein riesiger Markt entstanden. Experten gehen davon aus, dass der Gesamtmarkt in den USA bis 2021 auf fast 15 Milliarden Dollar anwachsen könnte. Die Zustimmung innerhalb der Bevölkerung für ein Fortschreiten der Legalisierung von Cannabis in den USA ist zuletzt deutlich gewachsen. Umfragen zur Cannabis-Legalisierung, die das Institut Gallup seit 1969 durchführt, zeigt eine deutliche Wende im Denken der Bevölkerung. Im ersten Umfragejahr sprachen sich lediglich zwölf Prozent der amerikanischen Bevölkerung für eine Legalisierung aus. Zuletzt ist die Zustimmungsrate auf 68 Prozent angewachsen.

