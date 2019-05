Wien (www.fondscheck.de) - Morningstar übernimmt Ratingagentur DBRS - FondsnewsDas Fondsanalysehaus Morningstar wagt seinen bisher größten Zukauf: Für rund 670 Millionen US-Dollar übernehmen die US-Amerikaner die kanadische Ratingagentur DBRS, so die Experten von "FONDS professionell". Das US-Analysehaus Morningstar übernehme die kanadische Rating-Agentur DBRS. Das habe das für Fonds- und Aktienratings bekannte Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt, berichte das "Handelsblatt". Den Zukauf hätten sich die US-Fondsspezialisten knapp 670 Millionen US-Dollar kosten lassen. Mit der Übernahme dringe Morningstar in den Markt für Anleiheratings vor. Das globale Geschäft mit Bonitätsbewertung von Staaten und Unternehmen würden Standard & Poor's, Moody's und Fitch dominieren. Auf Rang vier folge mit Abstand DBRS. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...