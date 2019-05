WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland hat sich im Mai deutlich verringert. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Im April hatte die Rate noch 2,0 Prozent betragen. Analysten hatten zwar mit einer Abschwächung gerechnet, allerdings im Schnitt nur auf 1,6 Prozent. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Mai um 0,2 Prozent./bgf/jkr/jha/

