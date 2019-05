Köln (ots) - Mit 220 Kilo pro Kopf und Jahr für die Gelbe Tonne ist Deutschland beim Verpackungsmüll trauriger Spitzenreiter in Europa. WDR 4 und die WDR Servicezeit nehmen dies zum Anlass, sich eine Woche lang den Themen Müllvermeidung und Nachhaltigkeit zu widmen.



Vom 1. bis 8. Juni sind WDR 4-Moderator Ernst-Marcus Thomas und seine WDR Servicezeit-Kollegin Johanna Meier gemeinsam in Nordrhein-Westfalen unterwegs und gehen der Sache auf den Grund. Sie zeigen, in welchen Lebensbereichen Müll anfällt und wie mit wenig Aufwand viel davon vermieden werden kann. Die beiden Moderatoren besuchen einen Wertstoffhof in Herne, der Upcycling-Workshops veranstaltet, sprechen mit Grillbegeisterten am Aasee in Münster, sind in Köln bei einer Zero-Waste-Familie zu Gast und in einem Supermarkt in Kevelaer. Auch "Hier und heute" greift das Thema auf und zeigt in der Woche viele Beiträge dazu im WDR Fernsehen - unter anderem geht es um Müllvermeidung bei Großveranstaltungen.



Zum Finale von "WDR 4 räumt auf" am Samstag, 8. Juni, sind Menschen in NRW aufgerufen, gemeinsam mit dem WDR Müll zu sammeln. Einzelpersonen, Initiativen und Organisationen können sich bei WDR 4 melden und mitteilen, wo sie am Samstag, 8. Juni, selbst unterwegs sind und Müll sammeln. WDR 4 wird einige von ihnen besuchen, selbst mit anpacken und darüber im Radio, Online und den sozialen Netzwerken berichten.



WDR 4 räumt auf WDR 4: Samstag, 1. Juni bis Samstag, 8. Juni 2019 WDR Servicezeit: Montag, 3. Juni bis Donnerstag, 6. Juni 2019, 18.15 - 18.45 Uhr WDR Hier und heute, Freitag, 31. Mai bis Freitag, 7. Juni 2019, 16.05 - 18.00 Uhr



Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Online- und Social-Media-Angebot. Weitere Infos unter: wdr4.de wdr.de/fernsehen/servicezeit wdr.de/fernsehen/hier-und-heute



Pressekontakt: Kathrin Hof WDR Kommunikation Telefon 0221 220 7125 kathrin.hof@wdr.de