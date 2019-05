Es gibt viele Privatanleger die gerne in Nordex investieren würden, für die das Risiko aber einfach viel zu hoch ist. Eine Lösung für dieses Problem stellt die Nordex-Anleihe dar. Auch sie bietet eine satte Rendite und ist sogar als grüne Anleihe verifiziert. Investieren in eine Aktie wie Nordex? Das ist für viele Privatanleger bloße Zockerei. Der Aktienkurs des Unternehmens schwankte in den letzten drei Jahren von minus 80 bis plus 110 Prozent und das innerhalb weniger Monate. Es gibt daher nicht wenige Privatanleger die gerne in Nordex investieren würden, für die das Risiko aber einfach viel zu hoch ist. Eine Lösung für dieses Problem stellt die Nordex-Anleihe dar. Auch sie bietet eine satte Rendite und ist sogar als grüne Anleihe verifiziert.

Den vollständigen Artikel lesen ...