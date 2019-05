LONDON & MONTREAL, May 31, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Paysafe Group ("Paysafe?), ein weltweit führender Zahlungsdienstleister gab heute die Ernennung von Philip McHugh zu seinem CEO mit Wirkung ab dem 24. Juni 2019 bekannt. Philip McHugh ersetzt Joel Leonoff, der eine neue Position als Vice Chairman des Unternehmensvorstands einnehmen wird.



Philip McHugh, der ebenfalls im Vorstand von Paysafe sitzen wird, bringt umfassende Expertise der globalen Bank- und Zahlungsbranchen mit und kann auf eine über 20-jährige Karriere auf Führungsebene zurückblicken. Er kommt von TSYS, einem globalen Zahlungsdienstleister, bei dem er für die Leitung der Abteilung für Handelslösungen verantwortlich war, zu Paysafe. Während seiner Zeit in dieser Position spielte Philip McHugh eine entscheidende Rolle bei der Steigerung von TSYS' Umsätzen und Gewinnen um 30 %.

Vor TSYS arbeitete Philip McHugh für Barclays in London, wo er Global CFO von Barclaycard und CEO von Barclaycard Business Solutions war. Während seiner Zeit bei Barclaycard war er Teil des Führungsteams, das durch die Implementierung von verschiedenen Wachstumsinitiativen über den Zeitraum von fünf Jahren die Größe des Unternehmens mehr als verdoppelte.?

Stuart C. Harvey, Jr, Chairman des Paysafe-Vorstands kommentierte: "Wir sind hoch erfreut, dass jemand von Philips Kaliber die Rolle des CEO für Paysafe akzeptiert hat. Sein unermüdlicher Fokus auf den Kundendienst und seine nachgewiesene Fähigkeit, operationelle Exzellenz in komplexen Finanzorganisationen voranzutreiben, hat zu starken Resultaten in seiner Karriere geführt. Diese Erfolgsbilanz in Kombination mit seinem visionären Ansatz wird sich bei der Entwicklung der Unternehmensstrategie als von unschätzbarem Wert erweisen."

Philip McHugh fügte hinzu: "Ich fühle mich wirklich geehrt, ein Teil der Paysafe-Geschichte zu werden. Paysafe hat ein unglaublich einzigartiges Zahlungsgeschäft aufgebaut, das skaliert, divers, hochspezialisiert und - offen gesagt - kaum zu schlagen ist. Die Möglichkeit, weiterhin in differenzierte Zahlungs-Assets zu investieren und sie zu nutzen, sowie neue Wachstumsbereiche zu identifizieren und mit einem hochkonzentrierten und energiegeladenen Team zu arbeiten, ist ausgesprochen aufregend. Ich freue mich darauf, dieses Team zu treffen und dabei zu helfen, Paysafe auf die nächste Ebene in Bezug auf Wachstum und Umfang zu bringen.?

Währenddessen wird Joel Leonoff in seiner neuen Rolle als Vice Chairman des Unternehmensvorstands weiterhin eng in die Entwicklung von Paysafes Unternehmensstrategie eingebunden sein. Joel Leonoff gründete Paysafe, vormals Optimal Payments, im Jahr 1997 und hatte die Position des Präsidenten und ab 2008 die des CEO inne. Während seiner Zeit als CEO hat Paysafe konsistent überdurchschnittliches Wachstum bei Umsatz und Profitabilität geboten und erfolgreich innovative neue Zahlungslösungen auf dem Markt eingeführt, einschließlich seiner Palette von Cyberwallets und Online-Cash-Lösungen. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Rekord an globalem Transaktionsvolumen in Höhe von 85 Milliarden USD.

Stuart Harvey fügte hinzu: "Joel ist ein echter Unternehmer und hat sein Unternehmen von bescheidenen Anfängen als kanadisches Start-up zu einem globalen Zahlungsdienstleister geführt, das Millionen Händlern und Verbrauchern auf der ganzen Welt dient. Wir möchten ihm für seinen hervorragenden Beitrag über die Jahre danken und wir freuen uns darauf, weiterhin eng mit ihm als Vice Chairman unseres Vorstands zusammenzuarbeiten.?

Joel Leonoff sagte: "Ich gratuliere Philip zu seiner Ernennung und freue mich darauf, mit ihm beim Übergang zusammenzuarbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass Paysafe unter Philips Leitung weiterhin und lange in die Zukunft florieren wird. Es war eine unglaubliche Ehre, Paysafe zu führen und ich bin dankbar für das Engagement und die harte Arbeit unserer Mitarbeiter und ihre Leidenschaft dafür, ein wirklich bahnbrechendes Zahlungsunternehmen aufzubauen."

Redaktionelle Hinweise:

? Philip McHugh: Vollständige Biografie

McHugh verfügt über umfassende Expertise der globalen Bank- und Zahlungsbranchen und er kann auf eine über 20-jährige Karriere auf Führungsebene zurückblicken.

Er kommt von TSYS, einem globalen Zahlungsdienstleister, bei dem er für die Leitung der Abteilung für Handelslösungen verantwortlich war, zu Paysafe. Während seiner Zeit in dieser Position spielte Philip McHugh eine entscheidende Rolle bei der Steigerung von TSYS' Umsätzen und Gewinnen um 30 %. Zu seinen spezifischen Errungenschaften gehören die Akquisition und vollständige Integration von zwei Unternehmen - Cayan und iMobile3; und der Aufbau einer dynamischeren, ergebnisgetriebenen Produktlieferungs- und Technologiekultur, einschließlich der Aktualisierung der integrierten Plattformen von TSYS und der Markteinführung seiner intelligenten POS-Produktlinien Vital.

Vor TSYS arbeitete Philip McHugh mehr als zehn Jahre lang für Barclays in London, wo er mehrere Führungsrollen innehatte, einschließlich Global CFO von Barclaycard und CEO von Barclaycard Business Solutions. Während seiner Zeit bei Barclaycard war er Teil des Führungsteams, das durch die Implementierung von verschiedenen Wachstumsinitiativen über den Zeitraum von fünf Jahren die Größe des Unternehmens mehr als verdoppelte. Dazu gehörten die rasche Erweiterung des US-Geschäfts und die Transformation der UK-Zahlungsgeschäfte durch neue Plattform-Investitionen und die Einführung der virtuellen Kreditkarte und kontaktlosen Zahlungslösungen, was Barclays letztendlich dazu verhalf, seine Position als Nummer Eins der Kartenaussteller in Großbritannien wiederzuerlangen.

Vor Barclays war Philip McHugh zehn Jahre lang für Citi (vormals Citigroup) tätig und er arbeitete in Lateinamerika und in den USA. Zu seinen Erfolgen bei Citi gehören zahlreiche Karten-Portfolios in Brasilien (Diners, Platinum, AAdvantage), die Leitung der Datenanalytik des Unternehmens und die erfolgreiche Führung der Finanzfunktion für die Citis Abteilung International Personal Banking.

Philip McHugh hat einen Bachelor of Arts von der Emory University in Atlanta, Georgia, und einen MBA der University of South Carolina.

