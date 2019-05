Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Grünwald (pts015/31.05.2019/15:15) - Klage gegen elumeo SE auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Schadensersatz in Höhe von EUR 10,2 Mio. anhängig. Grundlage sind abgetretene Ansprüchen der Tochtergesellschaft PWK Jewelry Company Ltd., Thailand. Am 16. Mai 2019 hat die SWM Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Grünwald, Klage beim Landgericht Berlin gegen die elumeo SE, Berlin sowie persönlich gegen die Mitglieder der Verwaltungsrats der elumeo SE, Herrn Wolfgang Boyé, Herrn Thomas Jarmuske und Herrn Bernd Fischer auf Zahlung in Höhe von EUR 10,2 Mio. eingereicht. Die SWM Treuhand AG macht dabei Ansprüche der PWK Jewelry Company Ltd., Thailand, aus abgetretenem Recht geltend. PWK ist eine Tochtergesellschaft der elumeo SE. Die SWM Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hält es für möglich, dass verschiedene Gesellschaften der elumeo SE-Gruppe, namentlich die eluemeo SE, die Juwelo Deutschland GmbH sowie Mitglieder des Verwaltungsrats der Elumeo, insbesondere die Herren Wolfgang Boyé, Bernd Fischer und Thomas Jarmuske im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit in dem Geschäftsjahr 2018 gegen ihre Treue- und Sorgfaltspflichten verstoßen sowie sich ggf. auch strafbar gemacht haben und hieraus erhebliche Schadensersatzansprüche der PWK resultieren. Die SWM Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Oliver Krauß, TRICON Rechtsanwälte Steuerberater, Bräuhausstraße 4, 80331 München vertreten. (Ende) Aussender: SWM Treuhand AG Ansprechpartner: Roderich Schätze Tel.: +49 89 2040026 20 E-Mail: schaetze@schaetze.com Website: www.schaetze.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190531015

