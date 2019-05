ROK Stars PLC: ROK Drinks heißen jetzt ROKiT Drinks DGAP-News: ROK Stars PLC / Schlagwort(e): Produkteinführung ROK Stars PLC: ROK Drinks heißen jetzt ROKiT Drinks (News mit Zusatzmaterial) 31.05.2019 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ROK Drinks heißen jetzt ROKiT Drinks Annäherung des Namens ROKiT Drinks an den von ROKiT Phones und deren Sportsponsoring ROK Drinks, die stolze Eigentümerin der 700 Jahre alten ABK-Brauerei in Bayern, zu deren ständig wachsendem Sortiment auch die Spirituosen unter dem Namen Bogart's gehören, hat angekündigt, dass sie ab sofort unter dem Namen ROKiT Drinks firmiert. [1]https://rokitdrinks.co.uk/ Durch diese Änderung soll der Name ROKiT Drinks an das Sportsponsoring erinnern, das seit Langem vom Schwesterunternehmen ROKiT Phones betrieben wird. ROKiT Phones ist Anbieter von Smartphones mit Dual-SIM-Funktion sowie einzigartigen 3D-Bildschirmen, die sich ohne spezielle Brille genießen lassen. Bereits seit vielen Jahren ist dieses Unternehmen der Titel-Sponsor des Formul-1-Teams ROKiT Williams Racing sowie des Teams von Nic Hamilton bei der Britischen Tourenwagenmeisterschaft (BTCC). Zudem ist ROKiT der Offizielle Trikot-Partner des NBA-Teams Houston Rockets und der "Official Wireless Partner" des NFL-Teams Los Angeles Chargers. Auch bei der ROKiT World Senior Snooker Tour tritt ROKiT als Titel-Sponsor auf. Erst kürzlich kündigte das Unternehmen den Abschluss von mehrjährigen Markenbotschafter-Verträgen mit führenden Tennisspielern wie u. a. Jo Konta, Gael Monfils und dem dreimaligen Grand Slam-Sieger Stan Wawrinka an. Jonathan Kendrick, der Vorsitzende von ROKiT, erklärte dazu: "Es ist absolut folgerichtig, dass alle unsere Unternehmen bei ROKiT denselben Markennamen tragen. Auf diese Weise können sie in einer besonderen Form der Symbiose gegenseitig vom breiten Spektrum unserer Markenpflegemaßnahmen und Marketingaktionen profitieren." Bruce Renny Marketing Director Mobile: +44 (0)7774 005005 [2]www.rokit.com [3]bruce.renny@rokit.com "ROKiT Science" References 1. https://rokitdrinks.co.uk/ 2. https://www.rokit.com/ 3. mailto:bruce.renny@rokit.com Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GCEFBISUIH Dokumenttitel: ROK Drinks heißen jetzt ROKiT Drinks 31.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 818033 31.05.2019 ISIN GB00B3QXB771 AXC0188 2019-05-31/16:01