CHICAGO (dpa-AFX) - In den USA hat sich in der Region Chicago die Unternehmensstimmung stärker aufgehellt als erwartet. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg im Mai von 52,6 Punkte im Vormonat auf 54,2 Punkte, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Freitag in Chicago mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel einen Anstieg auf 54,0 Punkte erwartet. Werte über 50 Punkten signalisieren Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität, Werte darunter Schrumpfung./jsl/bgf/he

