Hamburg/Mainz (ots) - Woche 23/19 Samstag, 01.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



7.40 ZDFzoom Hungriger Drache Chinas Gier nach deutschen Firmen Deutschland 2017



8.10 Südkorea - Erfolg um jeden Preis Frankreich 2018



8.55 Dokumentarfilm in ZDFinfo Operation Yellow Bird Die Geheimdienste und der Tian'anmen-Aufstand (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



20.55 Dem Verbrechen auf der Spur Der Faktor Blut Großbritannien 2011



21.40 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Motiv Habgier: Der Hammer-Mörder Deutschland 2016



22.25 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Mord ohne Gewissen: Der St. Pauli-Killer Deutschland 2016



23.10 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Leben mit der Schuld - Der Fall Lolita Brieger Deutschland 2018



23.55 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016



0.40 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016



1.20 Mörderjagd Die Sklavenhalter



2.05 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks



2.50 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Hochstapler Großbritannien 2018



3.35 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Justizirrtum Großbritannien 2018



4.50 heute-show



___________________________________________________



Sonntag, 02.06.



Beginnzeitkorrekturen:



5.25 ZDFzeit Arme Stadt, reiche Stadt Wo die Armut wohnt Deutschland 2019



6.10 Plattgemacht - Ein Stadtteil verschwindet Deutschland 2019



6.55 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem Prüfstand Deutschland 2018



7.40 Wo die Armut wohnt Endstation Plattenbau? Deutschland 2016



8.25 Armes reiches München - Die dunkle Seite der Bayernmetropole



9.10 ZDFzeit Das verdient Deutschland Der große Gehälter-Vergleich Deutschland 2018



9.55 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building



10.40 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building



11.25 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center



12.10 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower



12.55 Mythos Concorde Wettlauf am Himmel Großbritannien 2018



13.40 Mythos Concorde Triumph und Tragödie Großbritannien 2018



14.25 DDR mobil - Hoch hinaus mit Interflug Deutschland 2017



15.10 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland Deutschland 2017



15.55 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014



16.40 ZDF-History Mythos Autobahn Deutschland 2017



17.30 Geniale Rivalen Fernsehen - Farnsworth gegen Sarnoff USA 2016



18.10 Geniale Rivalen Raketen - Von Braun gegen Koroljow Großbritannien 2018



18.55 Geniale Rivalen Atombombe - Oppenheimer gegen Heisenberg USA 2016



19.35 heute-show (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



20.55 ZDF Expedition Mission X - Wettlauf der Giganten Deutschland 2006



21.40 Mythos Concorde Wettlauf am Himmel Großbritannien 2018



22.25 Mythos Concorde Triumph und Tragödie Großbritannien 2018



23.05 Geniale Rivalen Elektrizität - Edison gegen Tesla USA 2016



23.50 Geniale Rivalen Schusswaffen - Colt gegen Wesson USA 2016



0.30 ZDF Expedition Mission X - Lohn des Schreckens Deutschland 2006



1.15 Terra X Der zündende Funke Die Geschichte des Feuerwerks Deutschland 2014



2.00 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center



2.40 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower



3.25 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building



4.10 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building



4.55 Geniale Rivalen Zeitung - Hearst gegen Pulitzer USA 2016 --------------------------------------------------------------------



Montag, 03.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40 Geniale Rivalen Computer - Jobs gegen Gates Großbritannien 2018



6.25 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016



7.05 ZDF-History Der Rote Baron - Manfred von Richthofen Deutschland 2016



7.35 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Die Anfänge der Forensik



8.20 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Logik und Kriminalistik



9.05 Der Fall Carol Park Großbritannien 2014



9.50 Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014



10.30 Der Fall Joanna Yeates Großbritannien 2014



11.15 Der Fall Kenneth Erskine Großbritannien 2015



12.00 Der Fall John Duffy und David Mulcahy Großbritannien 2015



12.45 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



21.00 Terra X Geisterschiff im Wattenmeer Deutschland 2012



21.40 Terra X Das Jahrhundertwrack - Sensationsfund in der Ostsee Deutschland 2015



22.25 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011



23.10 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011



23.50 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige Großbritannien 2004



0.35 heute journal



1.05 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Rommel - Mythos und Wahrheit Deutschland 2011



1.45 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und das Geld Deutschland 2011



2.30 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitlers Familie Deutschland 2011



3.15 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und die Frauen Deutschland 2011



4.00 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Speers Täuschung Deutschland 2011



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



