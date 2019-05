AUSTIN, Texas, May 31, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) gab heute bekannt, dass sie ein gezeichnetes öffentliches Angebot von Stammaktien zu Markt- und anderen Bedingungen gestartet hat. XBiotech beabsichtigt, der Emissionsbank im Rahmen des Angebots eine 30-tägige Option zum Kauf weiterer Stammaktien einzuräumen.

Piper Jaffray fungiert als alleinige Emissionsbank für das Angebot.

Der Nettoerlös des Angebots wird in erster Linie dazu verwendet, die klinischen Studien der Phase 2 von Bermekimab bei Hidradenitis Suppurativa und Atopischer Dermatitis, sowie um allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke voranzutreiben. Der Vollzug des Angebots unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Die Stammaktien werden im Rahmen einer effektiven Globalregistrierungserklärung eingereicht, welche auf dem Formular S-3 eingetragen und zuvor bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und von ihr für wirksam erklärt wurde. Der Prospektanhang und der begleitende Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot enthalten wichtige Informationen über die Stammaktien von XBiotech. Der Prospektanhang wird bei der SEC eingereicht und ist auf der SEC- Website unter http://www.sec.gov verfügbar oder kann, falls verfügbar, durch Kontaktaufnahme mit Piper Jaffray & Co. bezogen werden, An: Prospektabteilung, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402 oder per E-Mail unter prospectus@pjc.com oder per Telefon unter (800) 747-3924. Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden in einem endgültigen Prospektanhang veröffentlicht, der bei der SEC eingereicht wird.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Dieses Angebot kann nur mittels eines Prospektanhangs und eines damit verbundenen Basisprospekts erfolgen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein vollständig integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären Technologie der Marke True Human widmet. XBiotech baut zurzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien auf, um die Standards der Pflege in der Onkologie sowie bei Entzündungszuständen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas und ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-Fertigungstechnologien führend, die darauf ausgelegt sind, neue Therapien schneller, kostengünstiger und flexibler zu produzieren, die weltweit von Patienten dringend benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.xbiotech.com.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Erklärungen zu den Einschätzungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten bergen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Wörtern und Wortverbindungen wie "dürfte", "wird", "sollte", "würde", "könnte", "erwarten", "planen", "überlegen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "weitergehen" oder den Negierungen solcher Wörter oder anderer vergleichbarer Wörter erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, die zukünftige Ergebnisse und Umstände vorhersagen, unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt wurden. Diese Risiken und Unsicherheiten unterliegen den Angaben, die in der Rubrik "Risikofaktoren" in bestimmten Teilen unserer SEC-Einreichungen angegeben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Performance, und unsere tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftstätigkeit, der finanziellen Lage und der Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können sich wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterscheiden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die wir in dieser Pressemitteilung machen, sind nur zu dem Datum dieser Pressemitteilung aktuell. Wir übernehmen keine Verpflichtung, unsere zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Ereignisse.

Kontakt

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930