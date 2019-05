CHICAGO (Dow Jones)--Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Mai aufgehellt. Der Indikator stieg auf 54,2 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im April stand der Index bei 52,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 53,0 Punkten erwartet.

Der Frühindikator liegt damit weiterhin über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Belebung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

"Dies war der zweite Anstieg der Geschäftsstimmung in diesem Jahr, da die Unternehmen über vollere Auftragsbücher verfügten und die Produktion steigerten", sagte MNI-Ökonom Shaily Mittal laut der Mitteilung. Die Beschäftigung habe jedoch in der Nähe des neutralen Niveaus verharrt, da es an Fachkräften fehle und die Nachfrage volatil sei.

Der Anstieg des Geschäftsklimas wurde von der Produktion und dem Auftragseingang getragen, der erstmals seit drei Monaten zulegte. Der Anstieg beim Auftragseingang war jedoch nicht groß genug, um den Rückgang des vergangenen Monats auszugleichen. Der Auftragsbestand insgesamt ging jedoch zurück.

Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago wird von Beobachtern mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, da er Rückschlüsse auf den landesweiten Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zulässt. Befragt werden 200 für den Einkauf verantwortliche Manager aus dem verarbeitenden Gewerbe der Region.

May 31, 2019

