Heidelberg (pta016/31.05.2019/16:40) - Die Deutsche Balaton Biotech AG und die DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft (beide Gesellschaften nachfolgend zusammen bezeichnet als "Bieterinnen") haben am 29. Mai 2019 gemäß § 10 WpÜG veröffentlicht, dass die Bieterinnen beabsichtigen, gemeinsam ein freiwilliges öffentliches Teilerwerbsangebot nach den Regelungen des WpÜG für bis zu 500.000 Aktien der Biofrontera AG abzugeben. In einer gemeinsamen Sitzung der Vorstände beider Bieterinnen wurde heute beschlossen, dass im Rahmen dieses freiwilligen öffentlichen Teilerwerbsangebotes als Gegenleistung eine Geldzahlung in Höhe von EUR 7,20 je Biofrontera-Aktie angeboten werden soll.



