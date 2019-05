NEW YORK (IT-Times) - Foursquare, eine Location Technology Plattform, tätigt nach erfolgreicher Investmentrunde die erste Akquisition und übernimmt von Snap die Unit Placed. Foursquare erwirbt Placed von Snap Inc. und vollzieht damit zugleich die erste Akquisition. Im Vorfeld hatte Foursquare in einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...