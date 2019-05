Der Bedarf an LI-Batterien für Wearables und Hearables boomt. Schnurlose Kopfhörer sind gefragt. Deswegen laufen die Geschäfte bei der Varta AG (WKN: A0TGJ5) blendend. Der profitable Wachstumskurs wurde im Auftaktquartal fortgesetzt - mit einem Umsatzanstieg von 11% auf 73 Millionen Euro und einem EBITDA-Wachstum von 37% auf 17 Millionen Euro stärker als erwartet.

Bei Mikrobatterien für den Einsatz in kabellosen Wearables/Hearables erkennt Varta gar einen "Boom". Die erfreuliche Konsequenz für Aktionäre: Varta hob am 7. Mai die Umsatz- wie auch Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr an. Der Umsatz soll sich zwischen 310 bis 315 Millionen Euro bewegen bei einem EBITDA in Höhe von 64 bis 67 Millionen Euro. Zuvor gingen Anleger von Erlösen zwischen 303 und 309 Millionen Euro sowie einem EBITDA von 61 bis 64 Millionen Euro aus.

Lifestyle-Produkte treiben Gewinn

Bekanntlich ist Varta Marktführer bei Hörgerätebatterien. Doch die Absatzmärkte ändern sich. Signifikante Wachstumschancen für das Unternehmen resultieren aus der steigenden Marktdurchdringung von Lifestyle-Produkten, darunter Segmente mit großem Potential wie Wearables/Hearables, die immer ...

