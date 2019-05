Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag angesichts einer Reihe negativer Entwicklungen und stärker fallender Indizes an den meisten Börsen in Europa widerstandsfähig gezeigt. Das lag zum Teil auch daran, dass in Zürich am Donnerstag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, als es an den anderen Aktienmärkten zumeist zu einer Zwischenerholung kam. Daneben dürften einige Indexschwergewichte gestützt haben, die als defensiv, also vergleichsweise wenig konjunkturreagibel gelten.

Dass die USA nun auch Strafzölle gegen Importe aus Mexiko erheben wollen, beschlossene Strafzölle Chinas gegen die USA nun in Kraft treten, China eine eigene schwarze Liste mit ausländischen Unternehmen ins Spiel gebracht hat und außerdem schwache Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte kamen, das alles steckte der SMI relativ gut weg.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 9.524 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 51,57 (zuvor: 50,74) Millionen Aktien.

Tagessieger und starker Stützpfeiler für den SMI war die Aktie des Nahrungsmittelriesen Nestle mit einem Kursanstieg von 1,2 Prozent. Die beiden ebenfalls als defensiv geltenden Schwergewichte Roche und Novartis gaben um 0,3 Prozent bzw 0,9 Prozent nach, womit zumindest Roche für keinen übermäßigen Druck nach unten sorgten.

Größter Verlierer waren Swatch, die um 2,1 Prozent nachgaben. Der Uhrenhersteller gilt als stärker abhängig vom Geschäft mit China. Mit Adecco folgte ein zweiter konjunkturempfindlicher Wert an zweiter Stelle. Adecco verbilligten sich um 1,1 Prozent.

May 31, 2019

