Eigentlich wollte er eine Bank kaufen, dann wurde es ein Hotel: Vor 100 Jahren legte Conrad Hilton den Grundstein für eine der schillerndsten Marken des Gastgewerbes. Noch heute ist der Konzern einer der Branchenführer.

Die Geschichte einer der größten, wertvollsten und traditionsreichsten Hotelmarken beginnt mit einem spontanen Glücksgriff. Eigentlich reist Conrad Hilton am 31. Mai 1919 inmitten des ersten Ölbooms des vergangenen Jahrhunderts ins texanische Cisco, um eine Bank zu kaufen und so ein Vermögen zu machen. Doch dieser Plan scheitert. Stattdessen kauft Hilton kurzerhand ein örtliches Gasthaus und schafft so die Basis für sein Hotel-Imperium.

Zunächst habe das Mobley Hotel in Cisco lediglich wie ein "geeigneter Platz zum Schlafen" ausgesehen - "mehr nicht", heißt es in Hiltons 1957 veröffentlichter Autobiographie "Be my Guest" (deutscher Titel: "Die Welt zu Gast bei mir"). Eigentlich will er sich dort nach dem gefloppten Bank-Deal nur etwas erholen, so Hiltons Schilderung. Doch dann fällt ihm der große Andrang von Arbeitern der Ölindustrie auf, die nach freien Zimmern suchen. Als der Besitzer sagt, dass das Hotel zum Verkauf stehe, wittert Hilton seine Chance und schlägt zu.

Die unverhoffte Karriere als Hotelier nimmt rasant Fahrt auf: 1925 eröffnet in Dallas das erste Hotel unter der Marke Hilton. Es folgen rasch weitere.

