Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla: Übernahmespekulationen und China-Fantasie - Aktienanalyse E-Mobilität ist ohne Frage einer der großen Megatrends der heutigen Zeit, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung. Vor allem unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussionen bezüglich Klimawandel, Dieselfahrverbot und CO2-Steuer dürfte die Bedeutung elektrisch angetriebener Fahrzeuge in Zukunft massiv zunehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...