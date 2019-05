Eng verbündet und trotzdem tief gespalten: Die Beziehungen Deutschlands zu den USA sind so widersprüchlich wie wohl nie zuvor. Das wird bei zwei Reisen von Kanzlerin Merkel und US-Außenminister Pompeo deutlich.

Fast treffen sich Mike Pompeo und Angela Merkel am Freitagmorgen schon frühmorgens am Flughafen Tegel. Der US-Außenminister landet gegen 06.30 Uhr nach einem Nachtflug aus Washington in Berlin, um seinen vor drei Wochen kurzfristig verschobenen Antrittsbesuch nachzuholen. Die Bundeskanzlerin kommt eine halbe Stunde später aus Boston, wo sie am Tag zuvor eine bemerkenswerte Rede auf dem Campus der renommierten Harvard Universität im Vorort Cambridge gehalten hat.

Es sind zwei sehr unterschiedliche deutsch-amerikanische Reisen. Sie sagen sehr viel über die Widersprüchlichkeit der Beziehung zweier Länder aus, die zwar eng verbündet und trotzdem tief gespalten sind. "Die Vereinigten Staaten sind und bleiben der wichtigste Partner für Deutschland außerhalb Europas", sagt Merkel, als sie Pompeo mittags im Kanzleramt empfängt - wohl wissend, dass die Liste der Streitthemen länger und länger wird.

Die USA sind unzufrieden mit den deutschen Verteidigungsausgaben, erwägen Strafzölle auf deutsche Autos und Sanktionen gegen deutsche Unternehmen, die an der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 beteiligt sind. Den Iran versuchen Deutschland und die USA auf entgegengesetzten Wegen zu bändigen, und für die Lösung des Nahost-Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern haben sie auch sehr unterschiedliche Ideen.

All das ist so, seit ein Mann das Ruder im Weißen Haus übernommen hat, dessen Namen Merkel nicht ein einziges Mal nennt, als sie am Donnerstag auf dem Campus in Harvard vor 20.000 Menschen spricht. Trotzdem ist ihre 35-minütige Rede eine Abrechnung mit der Politik von Donald Trump. Der US-Präsident ist der sprichwörtliche Elefant im Raum. Jeder weiß, auf wen Merkel anspielt, wenn sie sagt: "Mehr denn je müssen wir multilateral statt unilateral denken und handeln. Global statt national." Trump handelt national statt global und stellt mit seiner "America-first"-Politik die Nachkriegsordnung auf den Kopf und jahrzehntealte Bündnisse in Frage.

"Protektionismus und Handelskonflikte gefährden den freien Welthandel ...

