Tel Aviv, Israel, Toronto und Sydney (ots/PRNewswire) - Als Teil einer internationalen Bankenallianz haben die Bank Leumi in Israel (TASE: LUMI), CIBC und die National Australia Bank (ASX: NAB) heute Global Alliance Fintech Link (https://globalfintechlink.com/) vorgestellt, ein globales Online-Portal, das entwickelt wurde, um kundenorientierte Innovationen voranzutreiben, indem die Zusammenarbeit zwischen Banken und Finanztechnologieunternehmen (Fintechs) erleichtert wird.



Über die digitale Plattform können Fintechs kreative Technologielösungen einreichen, um auf ein breites Spektrum von Möglichkeiten zu reagieren, die von den Banken erkannt wurden. Nach Erhalt der Vorschläge werden sich die Banken direkt mit den Technologieunternehmen abstimmen.



Global Alliance Fintech Link bietet Startups auf der ganzen Welt einen einfachen Zugang zum globalen Bankenmarkt, indem es eine direkte Zusammenarbeit mit drei Finanzinstituten auf drei Kontinenten ermöglicht. Das Portal öffnet Unternehmen die Tür, um Technologielösungen für Schlüsselbereiche anzubieten, in denen Banken das Kundenerlebnis verbessern wollen.



Ausgehend von der strategischen Allianz zwischen der Bank Leumi, CIBC und der National Australia Bank, die im September 2016 (https:// www.newswire.ca/news-releases/cibc-forms-strategic-alliance-with-nati onal-australia-bank-and-israels-bank-leumi-594241591.html) gegründet wurde, zielt die Initiative nicht nur darauf ab, die globale Zusammenarbeit zu vereinfachen, sondern den Finteches auch Zugang zu potenziellen Partnern zu bieten, die bei der Skalierung ihres Geschäfts helfen könnten. Sie bietet auch die Möglichkeit, diese Weltklasse-Unternehmen in ein globales Technologie- und Banken-Ökosystem zu integrieren.



Die Plattform wurde zunächst als Pilotprojekt gestartet und wird sich weiterentwickeln, wenn weitere herausfordernde Projekte zu der Plattform hinzugefügt werden.



Zitate:



"Diese Partnerschaft zeigt, dass die Bank Leumi, die National Australia Bank und CIBC nicht nur im Denken, sondern auch im Handeln führend sind, wenn es darum geht, internationale Anstrengungen zur Förderung besserer Wertangebote zu unternehmen", sagte Tamar Yassur, FEVP und Chief Digital Officer, Bank Leumi. "Wir sind zuversichtlich, dass diese neue Plattform dazu beitragen wird, internationale Innovation und Kreativität zu fördern, um den Kundenservice im Bankgeschäft weltweit zu verbessern."



"Transformative Innovation ist der Schlüssel zur Erfüllung der sich ständig ändernden Bedürfnisse unserer Kunden, und diese neue Plattform gibt uns die Möglichkeit, neue und aufkommende Technologien zu identifizieren, die uns dabei helfen, Lösungen voranzutreiben, während wir eine auf Beziehungen ausgerichtete Bank für eine moderne Welt aufbauen", sagte Greg Elcich, VP Enterprise Innovation & Wealth Digital bei CIBC. "Wir freuen uns, mit der National Australia Bank und der Bank Leumi auf diesem Portal zusammenzuarbeiten, um die Kreativität und das Wachstum in der globalen Fintech-Branche nachhaltig zu fördern."



"In großen und komplexen Banken wie NAB, CIBC und Bank Leumi kann es für Fintechs mit guten Ideen eine Herausforderung sein, den richtigen Weg zu den richtigen Leuten zu finden, wo ihre Konzepte angemessen berücksichtigt werden können" sagte Jonathan Davey, EGM Digital and Innovation, National Australia Bank. "Diese neue Plattform bietet Fintechs einen einfachen und unkomplizierten Prozess, um sie mit der Bank zu verbinden, wo wir diese Ideen mit den richtigen Leuten zusammenbringen können, die daran interessiert sind, was die Fintechs zu bieten haben und wie wir zusammenarbeiten können, egal wo sie sich befinden."



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.globalfintechlink.com



Über Bank Leumi:



Die 1902 gegründete Bank Leumi ist eine der führenden und größten Finanzunternehmen Israels, die umfassende Bankdienstleistungen anbietet und über einen Marktanteil von rund 30 % im Inland verfügt.



Leumi ist führend bei der Innovation im israelischen Bankensektor mit einer breiten Palette innovativer digitaler Bankdienstleistungen, die auf Spitzentechnologie basieren. Im Jahr 2017 lancierte Leumi Israels erste eigenständige vollmobile Bank - "Pepper", die auf einem hybriden Cloud-Modell und einem softwaredefinierten Rechenzentrum aufbaut. Seit ihrer Einführung hat Pepper internationale Aufmerksamkeit erregt und wurde von Dell Technologies mit dem "2018 Innovator Award" ausgezeichnet (April 2018).



Über CIBC



CIBC (https://www.cibc.com/en/about-cibc/media-centre/news-releases.html) ist ein führendes nordamerikanisches Finanzinstitut mit 10 Millionen Privatkunden, Unternehmen, öffentlichen und institutionellen Kunden. CIBC bietet über sein führendes digitales Bankennetzwerk eine umfassende Palette an Beratung, Lösungen und Dienstleistungen für die Bereiche Privat- und Kleinkundengeschäft, Commercial Banking und Wealth Management sowie Kapitalmarktgeschäft an. Darüber hinaus verfügt CIBC über Standorte in ganz Kanada, den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt.



Über National Australia Bank:



Die National Australia Bank ist eine der "Big Four"-Banken Australiens und die größte Geschäftsbank Australiens. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 33.000 Mitarbeiter und betreut 9 Millionen Kunden in Australien und Neuseeland.



NAB steht an der Spitze der Innovation mit einem international renommierten Innovationszentrum, den NAB Labs, das sich darauf konzentriert, die Zukunft des Bankwesens durch kundenorientierte Innovationen zu gestalten. Durch strategische Investitionen in Start-ups, über den Venture-Capital-Bereich NAB Ventures sowie die Zusammenarbeit mit Fintechs, Beschleunigern und Technologieunternehmen ist NAB bestrebt, seinen Kunden marktführende Value-Angebote anzubieten.



Olga Petrycki, +1-416-306-9760, olga.petrycki@cibc.com; Lorna NAB: Mobil: +61-0436 621 329 Jerez, lorna.jerez@nab.com.au



