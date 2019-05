Hydrogenics ist ein kanadisches Unternehmen, dass an der NASDAQ notiert ist und sowohl Brennstoffzellen, als auch Elektroylsegeräte herstellt, was zu einem umfassenden Produktangebot im Bereich Wasserstoff führt. Air Liquide ist inzwischen an Hydrogenics beteiligt, was die Technologie zu einem gewissen Grad validiert, allerdings ist das Unternehmen auch ca 25. Jahre nach der Gründung nicht wirklich profitabel. Trotzdem könnte es bei einem Durchbruch nur einer der Wasserstoffanwendungen wie Power to Gas oder Wasserstoff LKW's sich für spekulative Investoren lohnen und es mehren sich die Anzeichen, dass man z.B. in Europa ein Netz an Wasserstofftankstellen für LKW's aufbauen möchte. Aber auch hier Dieser Artikel Hydrogenics Aktie: Der umfassendste Wasserstoff Play dank Elekrolyse + Brennstoffzelle erschien zuerst auf investresearch.net. ...

