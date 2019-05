Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Verbraucherausgaben kühlen sich im April ab

Die Ausgaben der US-Haushalte sind im April langsamer gewachsen, ein weiteres Zeichen dafür, dass die US-Wirtschaft in diesem Frühjahr nach einem starken Jahresauftakt an Dynamik verlor. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Ausgaben um 0,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet. Für März wurde ein revidiertes Plus von 1,1 Prozent (vorläufig: plus 0,9 Prozent) genannt.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt im Mai

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Mai aufgehellt. Der Indikator stieg auf 54,2 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im April stand der Index bei 52,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 53,0 Punkten erwartet.

Stimmung der US-Verbraucher hellt sich im Mai weniger stark auf

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai weniger stark aufgehellt als erwartet. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 100,0 von 97,2 Ende April. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 101,0 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 102,4.

Deutsche HVPI-Inflation lässt im Mai merklich nach

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai wegen eines Basiseffekts deutlich nachgelassen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der HVPI nur noch mit einer Jahresrate von 1,3 (Vormonat: 2,1) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 1,4 Prozent Inflation prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat stieg der Index um 0,3 Prozent. Das entsprach den Erwartungen der Ökonomen.

Italiens Wirtschaft wächst im ersten Quartal nur minimal

Die italienische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2019 nur ein minimales Wachstum geschafft. Wie die Statistikbehörde in einer zweiten Datenveröffentlichung berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone nur um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Bei der ersten Schätzung war ein Zuwachs von 0,2 Prozent genannt worden.

Indien fällt beim BIP-Wachstum hinter China zurück

Die Wachstumsrate der indischen Wirtschaft ist im ersten Quartal 2019 unter 6 Prozent gefallen, womit das Land den Titel als schnellste wachsende große Volkswirtschaft der Welt verlor. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der drittgrößten asiatischen Volkswirtschaft stieg um 5,8 Prozent und lag damit hinter dem chinesischen Wachstum von 6,4 Prozent im gleichen Zeitraum.

Nahles-Vorgänger Oppermann warnt vor Sturz der SPD-Fraktionschefin

In der SPD-Personaldebatte bekommt die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles Unterstützung von ihrem Vorgänger Thomas Oppermann. Eine Ablösung von Nahles wäre "keine schlaue Idee", sagte er dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Es stünden harte Verhandlungen in der Koalition an, und darin sei seine Nachfolgerin gut. Laut dem Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises, Johannes Kahrs, muss Nahles bei der vorgezogenen Fraktionsvorsitzwahl am Dienstag keinen Gegenkandidaten fürchten.

SPD gegen Verfassungsschutz-Rechte zum Ausspähen von Journalisten

Die SPD ist dagegen, dem Verfassungsschutz Rechte zum Ausspähen von Journalisten einzuräumen. "Das Gesetz wird so auf keinen Fall kommen, jedenfalls nicht mit uns", sagte die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Eva Högl den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland. "Ohne unabhängige Recherchen von Medien kommen wir nicht aus." Die Möglichkeiten dazu müssten eher noch gestärkt werden.

Dobrindt fordert schnelleren Kohleausstieg

Die CSU fordert mehr Ehrgeiz beim Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohle. "Wir sollten schneller werden", sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. "Der Kohleausstieg bis 2038 könnte auch ambitionierter sein." Der Klimawandel sei unbestreitbar und erledige sich nicht von selbst, "aufgeklärte Menschen könnten eigentlich nur noch über die Frage streiten, wie schnell und mit welchen Mitteln wir unseren CO2-Ausstoß verringern können".

Verdi weitet in mehreren Bundesländern Streiks im Einzelhandel aus

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will mit Streiks im Einzelhandel in mehreren Bundesländern ihrer Forderung nach höheren Löhnen Nachdruck verleihen. In Nordrhein-Westfalen rief Verdi die Beschäftigten von rund 50 Betrieben zu Arbeitsniederlegungen am Freitag und Samstag auf, wie der dortige Landesbezirk mitteilte. In Baden-Württemberg erklärte Verdi, durch die ein- bis zweitägigen Warnstreiks werde das Einkaufen am umsatzstarken Brückentagswochenende in weiten Teilen des Landes beeinträchtigt.

IAEA: Irans Bestände an Nuklearmaterial leicht angestiegen

Die iranischen Bestände an angereichertem Uran und schwerem Wasser sind nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) leicht angestiegen. Sie lägen aber weiter unter den im Atomabkommen festgeschriebenen Grenzwerten, teilte die Behörde mit. Es handelte sich um den ersten Quartalsbericht, seitdem Teheran am 8. Mai angekündigt hatte, Teile des Abkommens auszusetzen.

OECD: Einigung auf globale Digitalsteuer bis Ende 2020 geplant

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat einen wichtigen Schritt bei der globalen Besteuerung von Internetkonzernen vermeldet. Wie die zwischenstaatliche Organisation am Freitag mitteilte, einigten sich 129 Länder auf einen Fahrplan zur Schließung von Steuerschlupflöchern für internationale Konzerne.

