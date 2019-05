Stuttgarter Erfinder haben ein Mikroskop entwickelt, mit dem sich Malaria preiswert diagnostizieren lässt. Es könnte ein entscheidender Schritt zur Ausrottung der Krankheit sein.

Der britische Poet Lord Byron, der portugiesische Entdecker Vasco da Gama und Papst Urban VII - sie alle teilen das Schicksal, an Malaria gestorben zu sein. Noch heute kostet das Sumpffieber, übertragen von den Weibchen der Anopheles-Mücke, fast eine halbe Million Menschen im Jahr das Leben. Meist trifft es Kinder, meist in Entwicklungsländern, vorwiegend in Afrika. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass sich 2017 rund 219 Millionen Menschen mit dem winzigen Parasiten angesteckt haben, der Fieber und Schüttelfrost verursacht, Lunge und Milz zerstören kann.

Eine kleine Truppe von Designern, Biologen und Ingenieuren aus Stuttgart hat nun ein Mikroskop entwickelt, das künftig Millionen Menschen eine bessere Behandlung ermöglichen soll. Das Gerät ist kleiner als ein Schuhkarton, soll nur wenige Hundert Euro kosten. Möglich macht es die Software des Mikroskops, die eine Diagnose auch ohne die extreme Präzision eines modernen Labormikroskops erlaubt. So soll das MiniMic genannte Gerät selbst für Ärzte in den ärmsten Regionen der Welt erschwinglich sein. Die könnten dann innerhalb von Sekunden ziemlich genau diagnostizieren, ob und wenn ja: an welcher Form ein Patient an Malaria erkrankt ist.

Viele falsche Diagnosen

Markus Turber, Stefan Brandys und Steffen

