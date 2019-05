The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.05.2019



ISIN Name



BMG4953J1595 IR RES LTD HD-0,05

DE000A1JM6F5 I.M.-I.S+P 500 UETF ACC

DE000A1JM6G3 IM-I.MSCI EMERGING MKTS A

DE000A1XES75 IM-I.G.SACHS E.F.I.W. ADZ

DE000A1161M1 IM-I.G.SACHS EQ.FA.I.EU.A

DE000A119M34 IM-I.MO.US EN.IN.MLP ADZ

DE000A119M42 IM-I.MO.US EN.IN.MLP DDZ

DE000A119T29 IM-I.JPX-NIKKEI 400 A

DE000A141DW0 I.M.-I.S+P 500 UETF D

DE000A2DPAL3 IM-I.BLOOM.COMM.X-AGRI.DZ

DE000A2DPCP0 IM-I.MSCI EUROPE X-UK ADZ

DE000A2N4YU7 IM-I.GS EQ.FA.I.EM ADL DZ

US26078J1007 DOWDUPONT INC. O.N.

US36863N2080 GEMALTO SP.ADR 1/2 EO 1