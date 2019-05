US-Staatsanleihen haben kurz vor dem Wochenende weiter zugelegt. Die Papiere profitierten am Freitag von einer breitangelegten Flucht der Anleger in sichere Anlagehäfen. Neben US-Papieren standen auch Bundesanleihen, der Schweizer Franken und der japanische Yen hoch im Kurs. Als Ursache für den Drang in vergleichsweise sichere Investments gilt die jüngsten Entwicklung in den internationalen Handelskonflikten.

Erneut sorgte die protektionistische Handelspolitik des US-Präsidenten für Verunsicherung an den Finanzmärkten. Donald Trump will Mexiko mit Strafzöllen dazu zwingen, die illegale Migration durch das Land in die Vereinigten Staaten zu stoppen. Vom 10. Juni an würden Abgaben in Höhe von fünf Prozent auf sämtliche Einfuhren aus Mexiko erhoben. Damit macht Trump neben dem Handelskonflikt mit China eine weitere Front auf.

Zweijährige Anleihen stiegen um 8/32 Punkte auf 100 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,938 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 14/32 Punkte auf 100 11/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 1,924 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen zogen um 21/32 Punkte auf 102 3/32 Punkte an. Sie rentierten mit 2,18 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren schnellten um 1 10/32 Punkte auf 106 5/32 Punkte in die Höhe. Ihre Rendite betrug 2,578 Prozent./la/he

