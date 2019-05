BERLIN (Dow Jones)--Tele Columbus und der Großaktionär United Internet sind bei der Besetzung des Aufsichtsrats bei der Hauptversammlung am 21. Juni offenbar auf Kollisionskurs. Der Aufsichtsrat der Tele Columbus AG nehme die eingereichte Wahlliste der United Internet AG zur Kenntnis, halte jedoch weiterhin an seinen eigenen sechs vorgeschlagenen Kandidaten fest, die sich aus drei bereits bestehenden Aufsichtsratsmitgliedern sowie drei neuen Kandidaten für den Aufsichtsrat der Gesellschaft zusammensetzten, teilte der Berliner Kabelnetzbetreiber am Freitagabend mit.

Der Aufsichtsrat von Tele Columbus plädiere nachdrücklich für eine unabhängige Besetzung des Kontrollgremiums, um allen Aktionären des Unternehmens gerecht zu werden. Zudem sehe der Nominierungsausschuss in der langjährigen Erfahrung und den unterschiedlichen Kompetenzprofilen der einzelnen Kandidaten eine optimale Besetzung.

"Wir begrüßen das neuerliche Interesse unseres größten Aktionärs United Internet, sich nun doch wieder im Aufsichtsrat der Tele Columbus AG engagieren zu wollen. Zeitpunkt und Form sind jedoch überraschend, da unsere bisherigen konstruktiven Diskussionen weder konkrete Kritik an der vorgeschlagenen neuen Besetzung des Aufsichtsrats indiziert haben, noch wurden bisher eigene personelle Vorschläge seitens United Internet unterbreitet", so André Krause, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Tele Columbus.

United Internet, der größte Aktionär des kriselnden Kabelnetzbetreibers, hatte zuvor mitgeteilt, nicht einverstanden zu sein mit den sechs vorgeschlagenen Kandidaten des Nominierungsausschusses. Auch im Aufsichtsrat sei nach dem Personalwechsel im Vorstand ein Neuanfang "dringend erforderlich", so der Telekomkonzern, der nach eigenen Angaben derzeit 29,7 Prozent aller Tele-Columbus-Aktien hält.

May 31, 2019 15:01 ET (19:01 GMT)

