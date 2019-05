Bangkok (ots/PRNewswire) - Haier Thailand, eine Sparte des chinesischen Hausgerätekonzerns Haier Group, konnte seine Umsätze in den ersten vier Monaten dieses Jahres im Jahresvergleich um 29 Prozent steigern. Maßgeblich beteiligt an diesem Erfolg war die strategische Produktdifferenzierung.



Bei Klimaanlagen kletterten die Stückzahlen in dem Zeitraum sogar um 38 Prozent, der höchste Zuwachs unter allen chinesischen Hausgerätemarken in Thailand.



Zhang Zhenghui, President von Haier Thailand Sales, führt Haiers Verkaufserfolg in Thailand auf das lokalisierte Marketing, den aktiven Dialog mit den Nutzern und die strategische Produktdifferenzierung zurück.



Die selbstreinigende Klimaanlage ist ein Paradebeispiel, wie Haier differenzierte Produkte je nach lokalen Anforderungen entwickelt. Von diesem Produkt wurden 2018 insgesamt 30.000 Stück abgesetzt, in diesem Jahr erwartet das Unternehmen einen Absatz von 100.000 Stück.



Derzeit liegt die jährliche Produktionskapazität der Weißprodukte von Haier in Thailand bei 1,5 Millionen Stück, wobei 40 Prozent der Produkte lokal verkauft und die restlichen 60 Prozent nach Europa, Macau, Südamerika und in den Nahen Osten exportiert werden.



Haier ist seit 2002 auf dem thailändischen Markt präsent und hat 2007 ein Werk von Sanyo Electric übernommen. Dadurch ist in Südostasien der Marktführer für Weißprodukte mit Fertigung, F&E und Vertrieb entstanden. Seit 2016 verzeichnet Haier ein rasantes Wachstum und eine nachhaltige Entwicklung seiner Geschäftstätigkeit in Thailand.



Parallel zu seinem Geschäftserfolg engagiert sich Haier Thailand für das Gemeinwohl.



Gerade erst hat Haier Thailand einen Marathon in Bangkok organisiert und die Anmeldegebühren im Wert von 200.000 Baht (ca. 6.200 US-Dollar) an eine Stiftung gespendet, die Herzoperationen für Kinder ermöglicht.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/895649/Haier_Thailand_marathon.jpg



