Die jordanische Hauptstadt Amman erlebte den Start der Initiative "Eine Million jordanische Programmierer" unter der Schirmherrschaft und in Anwesenheit Seiner Königlichen Hoheit Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II als Teil einer strategischen Partnerschaft zur Modernisierung der Regierung zwischen den VAE und Jordanien.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190531005605/de/

Launching of the One Million Jordanian Coders initiative under the patronage and in the presence of His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II and His Excellency Mohammed bin Abdullah Al Gergawi, Minister of Cabinet Affairs and the Future in UAE (Photo: AETOSWire)