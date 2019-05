Berlin (ots) - Der Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, drückt bei der Diskussion um einen Beginn von EU-Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien weiter aufs Tempo. Mit Blick auf die politischen Entwicklungen und anstehende Wahlen in der Westbalkan-Region sei der Juni für eine Entscheidung auf EU-Ebene über den Beginn von Beitrittsverhandlungen "der beste Zeitpunkt", sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe). "Ein rechtzeitiges, positives Votum zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien erfordert ein wenig Mut, aber noch mehr Weitblick", sagte Roth weiter. Zuvor hatte Unionsfraktions-Vize Johann Wadephul (CDU) erklärt, dass der Bundestag erst Ende September über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit beiden Ländern entscheiden könne.



