Rohölpreise immer noch im Konsolidierungs-Modus

Das Vorgehen der US-Regierung gegen den Iran und die anhaltende politische Krise in Venezuela sollten für eine Angebotsverknappung bei Rohöl und damit für einen steigenden Rohölpreis sorgen. Die Kurse für Rohöl der Sorten Brent und WTI wechselten im Mai jedoch in den Konsolidierungs-Modus. Was war geschehen?

In erster Linie eine Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die beiden Weltmächte haben sich vor kurzem mit neuen Strafzöllen überzogen. Die US-Regierung prüft nun sogar die Erhebung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf nahezu sämtliche chinesischen Einfuhren.

