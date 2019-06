Die Aktie von ProSiebenSat.1 Media (WKN: PSM777) hat definitiv eine rasante Tal-, jedoch in diesem Jahr auch wieder eine rasante Bergfahrt hinter sich. Nachdem das Papier seit Ende 2015 fast 80 % seines Börsenwertes verloren hat, konnte sie innerhalb der vergangenen Wochen und Monate wieder vermehrt zulegen. Seit Ende März des aktuellen Jahres stieg die Aktie immerhin von 12,64 Euro auf momentan 14,70 Euro, was letztlich einem Plus von rund 16 % entspricht. Ein Grund, weshalb die Aktie in den vergangenen ...

