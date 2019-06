Der Cannabis-Markt hat im vergangenen Jahr mit der Legalisierung in Kanada einen massiven Aufschwung erfahren. Es folgte Ende 2018 eine Konsolidierung, die aber längst wieder abgeschlossen ist. Seitdem zeigt der Trend wieder klar nach oben. Dabei hat man gerade einmal einen Bruchteil des möglichen Marktvolumens erreicht. Arcview Market Research und BDS Analytics bezifferten den Wert im vergangenen Jahr auf knapp zehn Milliarden US-Dollar. Analyst Christopher Carey von der Bank of America rechnet damit, dass der gesamte Cannabismarkt eines Tages ein Volumen von 166 Milliarden Dollar erreichen könnte. Die besten Ausgangspositionen für die Erschließung dieses gigantischen Marktes werden aber jetzt vergeben. Canopy Growth hat sich nicht zuletzt durch die Top-Partnerschaft mit Constellation Brands bereits bestens positioniert, Aurora Cannabis kann hinsichtlich Produktionskapazitäten keiner etwas vormachen. Aber es gibt auch ein Unternehmen aus der zweiten Reihe, das sich ein ordentliches Stück am Markt sichern könnte und das derzeit im Vergleich zur Konkurrenz noch extrem günstig zu haben ist. Es handelt sich dabei um die kanadische Hexo, die bislang insbesondere in der zweitgrößten Provinz Kanadas, Quebec, enorm stark vertreten ist.

