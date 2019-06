Führungskräfte versuchen oft, ein so rosiges Bild von einem Unternehmen wie möglich zu vermitteln, aber einige Wörter oder Phrasen und können bei den Investoren Alarm schlagen. Kein CEO will sagen, dass das von ihm geführte Unternehmen in Schwierigkeiten steckt, sie können die Investoren aber auch nicht irreführen. Es gibt viele verschiedene Wörter, mit denen man Probleme vermitteln kann, aber die subtilsten und beunruhigendsten könnten folgende drei sein: "strategische Alternativen verfolgen". ...

