BERLIN (Dow Jones)--Andrea Nahles will als SPD-Chefin und Fraktionsvorsitzende zurücktreten. Das kündigte Nahles eine Woche nach dem desaströsen Ergebnis ihrer Partei bei den Europawahlen und Bremer Bürgerschaftswahlen an. Sie begründete den Schritt mit mangelnder Unterstützung in der Partei.

"Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", erklärte Nahles am Sonntag in einer Pressemitteilung.

"Am kommenden Montag werde ich daher im Parteivorstand meinen Rücktritt als Vorsitzende der SPD und am kommenden Dienstag in der Fraktion meinen Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion erklären. Damit möchte ich die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden kann. Bleibt beieinander und handelt besonnen!"

Sie werde am Montag im Parteivorstand ihren Rücktritt als Parteivorsitzende und am Dienstag ihren Vorsitz in der Fraktion erklären. Nahles war eine der Hauptunterstützerinnen der großen Koalition.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2019 04:21 ET (08:21 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.