Der Rücktritt von Andrea Nahles macht ein baldiges Ende der Regierung wahrscheinlicher. Dann gäbe es Neuwahlen. Was die außer einem Ende der Ära Merkel bringen, ist allerdings offen.

Der Druck in den vergangenen Tagen war so groß, dass der Schritt wahrscheinlicher wurde - und doch am Sonntag überraschend kam: Andrea Nahles kündigte ihren Rücktritt als SPD-Chefin und Fraktionsvorsitzende im Bundestag an. Ihre Entscheidung ist brutal, aber konsequent: Schließlich fehlte ihr der Rückhalt in der Partei und der Fraktion.

Die SPD wird deshalb in den kommenden Wochen und Monaten vor allem mit sich selbst beschäftigt sein. Na und, könnte man sagen, das war doch in den vergangenen Jahren nicht viel anders. Machen wir also weiter wie gehabt.

Schön wär's. Denn Nahles' Entscheidung wird wahrscheinlich Auswirkungen weit über die eigene Partei hinaus haben. Denn es war die ehemalige Juso-Chefin, die auf dem Bonner Parteitag Anfang des vergangenen Jahres mit einer kämpferischen Rede überhaupt dafür sorgte, dass die Sozialdemokraten Koalitionsverhandlungen mit der Union aufnahmen - und nicht Juso-Chef Kevin Kühnert mit seiner Anti-GroKo-Position triumphierte. Nahles stand damit, so pathetisch das klingen mag, für ...

