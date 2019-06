alles andere als überzeugend präsentierte sich der DAX in den letzten Tagen. Auch aus saisonaler Sicht sollte es dem Index derzeit schwerfallen, eine neue Rally zu zünden. Schließlich hat die letzte, die Ende des letzten Jahres ihren Ursprung hatte, die Titel auch in teilweise erhöhte Bewertungen laufen lassen, so dass eine entsprechende Korrektur eigentlich überfällig war. Doch es sind nicht nur die Bewertungen der einzelnen Unternehmen, die aufs Gemüt drücken.

Vor allem ist es auch der Kampf der USA gegen den Rest der Welt, der Anleger verschreckt. So zeigen sich mittlerweile negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft, was deren Konjunktur bremsen dürfte. Auch sind andere Länder zwar nur indirekt, dafür aber durchaus nicht unerheblich von der Vorgehensweise der Trump-Administration betroffen, was auch die Weltkonjunktur nach unten zieht. Daneben scheint eine Einigung im Handelsstreit wieder in weite Ferne gerückt.

Auch hat Trump auch eine verschärfte Gangart gegen den Iran angezettelt und verbietet Ländern, Geschäfte mit dem Iran zu machen. Ähnlich sieht es mit seiner Vorgehensweise gegen Huawei aus. Beim Ausbau der 5G-Frequenzen ist der chinesische Konzern aber ganz weit vorne und die erhöhte Bandbreite wird beispielsweise beim autonomen Fahren benötigt. Es gibt also gute Gründe, warum sich die Akteure zurückhalten oder bestehende Gewinne versilbern.

Das könnte vorerst zu weiter fallenden Notierungen führen. Auch die US-Anleger sind vorsichtiger. Schließlich lassen sich die negativen Auswirkungen von Trumps Maßnahmen auf die US-Wirtschaft allmählich spüren. Da weiteres Wachstum unter diesen Bedingungen ziemlich schwierig wird, trennt sich so mancher lieber von seinen Positionen ...

