Am eskalierenden Handelsstreit hat aus Sicht Chinas nur eine Partei Schuld: die Trump-Regierung. Zugleich zeigt sich Peking weiter gesprächsbereit.

China hat den USA die Schuld an dem eskalierenden Handelsstreit zugewiesen. Sollte es aber doch eine Einigung bei Verhandlungen geben, werde sich die Volksrepublik daran halten, teilte das Büro des Sprechers des Staatsrats in einem am Sonntag veröffentlichten Strategiepapier, einem sogenannten "Weißbuch", mit.

Schon bei den bisherigen elf Gesprächsrunden im Handelsstreit habe China sein Wort gehalten. Gleichwohl müsse die Souveränität und Würde eines Landes geachtet werden. Jegliches Abkommen beider Seiten müsse auf Gleichberechtigung und gegenseitigem Respekt beruhen. Die Volksrepublik halte bei wichtigen Themen an seinen Prinzipien fest.

Washington wirft Peking den Diebstahl von Handelsgeheimnissen und eine Geschäftspraxis vor, ausländische Firmen im Gegenzug für Zugang zum chinesischen Markt zur Herausgabe von Technologie zu zwingen.

Um die Volksrepublik unter Druck zu setzen, haben die USA Strafzölle ...

