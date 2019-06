Berlin (ots) - DIHK-Präsident Eric Schweitzer hat nach den Erfolgen rechtspopulistischer Parteien bei der Europawahl gefordert, Maßnahmen gegen eine Spaltung zwischen ländlichen und städtischen Räumen zu ergreifen. "Es gibt in Deutschland 1300 Weltmarktführer auf ihrem Gebiet. Die meisten davon sind außerhalb der Metropolen zu Hause", sagte Schweitzer dem Berliner "Tagesspiegel". "Das zeigt, dass die ländlichen Regionen für Deutschland enorm wichtig sind. Wir dürfen sie auf keinen Fall vernachlässigen."



