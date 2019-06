Das Bundesumweltministerium will noch in diesem Sommer einen Aktionsplan zum Schutz von Insekten ins Kabinett einbringen. Das erklärte ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage. Gemeinsam mit den Ländern wird derzeit zudem an einem weiteren Aktionsplan gearbeitet, der die Schutzgebiete in Deutschland weiterentwickeln soll, wie aus einer Kleinen Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervorgeht. Deren Sprecherin für Naturschutzpolitik, Steffi Lemke, forderte "sofortige Investitionen" in den Artenschutz. "Allen voran muss es jetzt einen Neustart für die EU-Agrarpolitik geben", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Konkret müsse etwa Geld für Feuchtgebiete, Moore und Streuobstwiesen in die Hand genommen werden.

In einem Anfang Mai in Paris vorgestellten UN-Bericht heißt es unter anderem, von den geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit seien bis zu eine Million vom Aussterben bedroht. Das Ausmaß des Artensterbens sei in der Geschichte der Menschheit noch nie so groß gewesen.

Seit Februar befindet sich das Programm in der Ressortabstimmung. Bei der Vorstellung der Eckpunkte im vergangenen Jahr wurden als Maßnahmen unter anderem eine Ausweitung von Hecken, die Reduktion von Pestiziden, eine bessere Vernetzung von Insektenlebensräumen sowie eine Eindämmung der Lichtverschmutzung genannt./mjm/DP/he

