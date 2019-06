Es gibt Rohstoffe, die reagieren besonders sensibel auf die Befindlichkeiten der Weltwirtschaft. Kupfer ist hier vielleicht das Paradebeispiel. Und wenn man sich die Entwicklung des Kupferpreises in den letzten Wochen so ansieht, dann spiegelt diese nicht unbedingt Optimismus in puncto Konjunktur wider… Mit aktuell 2,66 US-Dollar ist Kupfer aus unserem bullischen Szenario herausgefallen. Wir hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...