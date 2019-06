FRANKFURT (Dow Jones)--Die CDU lehnt eine CO2-Steuer ab und setzt lieber auf den Zertifikatehandel sowie auf eine "Technologie- und Forschungsoffensive", um die Klimaziele zu erreichen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Klausurtagung der CDU-Führung an diesem Sonntag und Montag hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. "Wir favorisieren dabei den Zertifikatehandel, weil er ein Mindestziel der Emissionsreduktion deutlich genauer erreichen kann als eine Steuer", heißt es darin laut der Zeitung.

Für die Mobilität der Zukunft setzt die CDU demnach nicht ausschließlich auf Elektromobilität, sondern auf einen "Antriebsmix". Das Fahrrad solle mit Schnellfahrradwegen auf Strecken bis zu 15 Kilometern zur Alternative zum Auto werden. Auch setzte die CDU auf Flugtaxis: "Wir wollen Forschung und Entwicklung aktiv unterstützen und zeitnah die rechtlichen sowie technischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Flugtaxis bis spätestens 2025 in Deutschland zum Einsatz kommen können", zitiert das Handelsblatt aus der Vorlage, die unter Federführung der Präsidiumsmitglieder Bernd Althusmann und Thomas Strobl entstanden ist.

Wie die Bild am Sonntag berichtet, wollen Althusmann und Strobl am Montag beim Treffen des Bundesvorstands am Montag aber auch ein Konzept für eine umfangreiche Unternehmenssteuerreform präsentieren: Sie sehe massive Steuernachlässe für Firmen vor, die Produktion und Unternehmen umwelttechnisch modernisieren. Das Papier solle für eine breite Debatte in der CDU sorgen, damit diese Themen beim Bundesparteitag 2020 beschlossen werden können, schreibt die Zeitung.

