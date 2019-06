Saarbrücken (ots) - CDU-Vize Julia Klöckner hat die SPD aufgefordert, jetzt zügig ihre Personalfragen zu klären. Klöckner sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Montag): "Wichtig ist, dass Koalitionspartner, die einen Vertrag miteinander geschlossen haben, füreinander berechenbar sind."



Klöckner betonte weiter: "Wir Christdemokraten sind und bleiben vertragstreu." Sie erwarte, dass nach den Rücktrittankündigungen von Andrea Nahles auch die SPD ein verlässlicher Regierungspartner bleibe "und das Land und die Herausforderungen in den Vordergrund stellt". Klöckner ergänzte, die schwarz-rote Koalition habe nach wie vor ein "volles Aufgabenheft".



Zugleich sagte die stellvertretende CDU-Vorsitzende, jede Form von Häme verbiete sich, denn die SPD sei eine traditionsreiche Partei, die das Land geprägt habe. "Das sind keine leichten Stunden und Tage für Frau Nahles und die SPD", so Klöckner.



