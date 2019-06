Der Kampfgeist im Bereich Gaming weitert sich auf den Wettbewerb beim High-Performance-Computing aus

Die COMPUTEX 2019 wurde heute (am 1. Juni) mit großem Erfolg abgeschlossen. In den letzten fünf Tagen strömten 42.495 internationale Einkäufer aus 171 Ländern in die Messehallen 0,5 mehr als im Vorjahr. Zu den 10 wichtigsten Ländern und Regionen zählten dabei China, die USA, Japan, Südkorea, Hongkong, Thailand, Singapur, Deutschland, Malaysia und Indien. Die COMPUTEX hat einmal mehr ihre Rolle als eine führende IKT-Messe behauptet, die Unternehmen entlang der Branchen-Lieferketten verbindet und unendliche Möglichkeiten im Technologie-Ökosystem eröffnet. Darüber hinaus lockete die InnoVEX 2019 an drei Tagen 18.251 Besucher an, was 3 mehr als im Vorjahr waren und eine deutliche Dynamik bei den Start-ups aufzeigt. Im Verlauf der Messe nahmen 76 wichtige Einkäufer aus der ganzen Welt an 470 persönlichen Einzel-Beschaffungsgesprächen teil. Darüber hinaus lud die InnoVEX 45 internationale Risikokapitalgesellschaften ein, darunter Samsung NEXT, LINE, Delta, China Trust und Israels größte Fundraising-Plattform OurCrowd, um 69 Start-ups zu unterstützen.

Unzählige neue Spielgeräte veröffentlicht; High-Performance-Produkte der neuen Generation stachen heraus

Mit der Weiterentwicklung und Einführung neuer AAA-Spiele, die auf großzügigen Produktionsbudgets und Marketingkosten basieren, stellen sich die PC-Hersteller den Herausforderungen, technologische Grenzen zu überschreiten. Die Entwicklung leistungsstarker Multitasking-Prozessoren, Grafikkarten, Speicher und High-End-Peripheriegeräte zeigt, dass diese Marken professionelle eSports-Spieler und begeisterte Gamer ansprechen und ihre Anforderungen und Erwartungen an ein immersives Spielerlebnis erfüllen.

MSIs Flaggschiff, der auf der COMPUTEX vorgestellte GT76 Titan Gaming-Laptop, ist mit einem Intel Core i9-Prozessor ausgestattet, der über alle 8 Kerne auf 5,0 GHz übertaktet werden kann, während seine extreme Kühlleistung auch extremste Hitze verträgt und dem neuen GT Titan seine übertaktete Desktop-Performance verleiht. ADATA präsentierte seinen XPG ORB, der alle XPG-Produkte repräsentiert und immersive Erfahrungen bietet. ASRock stellte seine Gaming-Motherboards Phantom vor, wobei sein Premium-Z390 Phantom Gaming X auf der COMPUTEX die größte Aufmerksamkeit erregte, da es das erste Motherboard der Welt ist, das Wi-Fi 6 (802.11ax) unterstützt und ein verbessertes thermisches Ergebnis und eine überlegene Leistung bietet.

Inspirierende eSports-Spiele für wohltätige Zwecke begeisterten auf internationaler Bühne

Als erste eSports-Veranstaltung auf der COMPUTEX endete heute die Wohltätigkeitsveranstaltung in Form des ZOTAC CUP Fight for Charity LOL Tournament. Ein Preispool von insgesamt 100.000 US-Dollar wird an wohltätige Organisationen wie die Esports Foundation in den USA, Gaming Aid in Deutschland und Make-A-Wish Foundation vergeben. ZOTAC hat erfolgreich positive Auswirkungen erzielt und leistet einen Beitrag für gute Zwecke.

Die G.Skill OC World Record Stage 2019 und der OC World Cup 2019 organisiert von G.Skill und gesponsert von Samsung und Intel endeten mit dem Meisterschaft-Sieg von Alex@ro aus Rumänien. Die 8. G.Skill OC World Record Overclocking Competition lud 15 Übertakter ein, die die wichtigsten Anbieter im Bereich E-Sports vertreten, um die leistungsstarke Hardware-Performance vor Ort zu demonstrieren. Und zusätzlich zum Übertakter-Wettbewerb lud die G.Skill Extreme Mod Stage 2019 10 Teams talentierter Systemmodbauer ein, ihre Kreativität auf der COMPUTEX unter Beweis zu stellen und präsentierte 11 der kreativsten und speziellsten Systemmods der Welt.

Vielversprechende Start-ups aus aller Welt versammelten sich auf der InnoVEX, im Rahmen welcher die Pitch Competition Awards vergeben wurden

Als globaler Indikator ist die InnoVEX eine Plattform, die Start-ups ermutigt, ihre grenzenlose Kreativität zu zeigen und Werbemöglichkeiten bietet. Jedes Jahr findet auf der InnoVEX ein Pitch-Wettbewerb statt. In diesem Jahr erreichte der Wert aller Auszeichnungen 420.000 US-Dollar. Der Hauptpreis in Höhe von 30.000 US-Dollar wurde von MedFluid entgegengenommen. Omni Eyes, Mind Idea Fly, Onesoftdigm, MedFluid und PurCity gingen mit Startup Terrace Awards und 60.000 US-Dollar nach Hause. MTAMTech wurde von Taiwania Capital mit 10.000 US-Dollar ausgezeichnet und Ganzin Technology erhielt 10.000 US-Dollar von Qualcomm.

Zum ersten Mal fand im Rahmen der COMPUTEX-Vorveranstaltung der International Press Conference eine CEO-Keynote mit AMD Präsidentin CEO Dr. Lisa Su als Hauptrednerin statt. Dr. Lisa Su sprach darüber, wie die nächste Computing-Generation Innovationen vorantreiben wird. Sie lud auch Microsoft, ASUS, Acer und um die 20 weiteren Industriepartner ein, das Ökosystem der Computerindustrie zu präsentieren. Leonor Lin, die TAITRA-Vizepräsidentin, sagte: "In diesem Jahr haben wir verschiedene innovative Anwendungen gesehen, die durch die Weiterentwicklung von KI, IoT und 5G angetrieben wurden. Die Technologien zur Verarbeitung großer Datenmengen und High-Performance-Computing werden einer der wichtigsten Treiber sein, um das Wachstum der Technologiebranche auch in Zukunft zu sichern. Die COMPUTEX 2019 hat ihr Versprechen erfüllt, globale Technologie-Ökosysteme aufzubauen. Da der Umfang der Messen und die Anzahl der Teilnehmer neue Rekorde setzen, gehen wir davon aus, dass die COMPUTEX weiterhin führende Technologieunternehmen nach vorne bringt, um globale Technologie-Ökosysteme aufzubauen, die allen zu Erfolg verhelfen."

