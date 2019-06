FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung plant laut einem Zeitungsbericht nach einer neuen Flugzeugpanne den Kauf weiterer Maschinen für die Flugbereitschaft. Weil eine Cockpitscheibe einen Riss hatte, habe Bundespräsident Frank-Walter am vergangenen Mittwoch fast seine Rede zum Jubiläum des Grundgesetztes verpasst, berichtet die Zeitung Bild am Sonntag (Bams). In Reaktion darauf wolle das Bundesverteidigungsministerium nun zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit neue Maschinen bestellen.

Nachdem im Mai bereits drei Langstrecken-Maschinen vom Typ A350 für 1,2 Milliarden Euro bestellt wurden, sollen laut der Zeitung nun bei Bombardier zusätzlich drei kleine Geschäftsmaschinen vom Typ Global 6000 geordert werden. Die Maschinen, die 240 Millionen Euro kosten würden, könnten demnach Ende des Jahres geliefert werden. Der Haushaltsausschuss müsse noch seine Zustimmung erteilen.

Wie die Bams weiter schreibt, stand eine Ersatzmaschine nicht zur Verfügung, weil von den insgesamt neun Flugzeugen der Flugbereitschaft sieben in der Werkstatt waren und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einem weiteren Flieger unterwegs war. Als Notlösung sei für 30.000 auf Kosten des Verteidigungsministeriums ein Privatjet gechartert worden.

Eine Sprecherin der Luftwaffe bestätigte den Vorfall gegenüber Dow Jones Newswires. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums wollte den Bericht nicht kommentieren.

June 02, 2019

