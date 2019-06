München (ots) - Nach Nahles-Rücktritt - wie geht es weiter mit der GroKo?



SPD-Chefin Andrea Nahles gibt ihre Ämter als Partei- und Fraktionsvorsitzende auf. Die CDU-Spitze berät heute auf einer Klausur über die Konsequenzen aus dem schwachen Ergebnis bei der Europawahl. Ziehen die Regierungsparteien die richtigen Schlüsse aus den Wahlergebnissen? Wie geht es weiter bei SPD und CDU? Und welche Auswirkungen hat die SPD-Führungskrise auf die Große Koalition?



Die Gäste u.a.:



Olaf Scholz (SPD, Vizekanzler und stellvertretender Parteivorsitzender) Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages) Luisa Neubauer ("Fridays-for-Future"-Aktivistin) Cerstin Gammelin (stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der "Süddeutschen Zeitung")



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



